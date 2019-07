Sarà una domenica rovente con temperature in ulteriore aumento e venti meridionali in rinforzo: cielo in prevalenza sereno. Temperature massime tra 30 e 37°, minime sui 21-25°. Vento settentrionale moderato, più attenuato sul comparto ionico. Aumentano anche le temperature dei mari, mediamente comprese tra 26° e 27°. Mari mossi, poco mosso lo Ionio.

Fonte: Supermeteo