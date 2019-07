Santa Domenica, la cupola di De Cagna al Tg5

Le spettacolari riprese delle luminarie di Scorrano sulla rete ammiraglia di Mediaset.

L’installazione realizzata dalla Ditta De Cagna per Santa Domenica è stata immortalata in un servizio andato in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset nei giorni scorsi. (Qui il video). Stupefacente la costruzione dell’allestimento, una cupola diametro di 20 metri e 21 metri di altezza, con 4 torri intorno alte 26 metri con 250 pali di legno, 1.300 pezzi di luminarie e con 230mila lampadine a 8 led 70mila delle quali a colori pastello. La festa durerà fino al prossimo 9 luglio.