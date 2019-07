Domatore ucciso dalle tigri, domani i funerali a San Cesario

Ettore Weber sarà seppellito nella cittadina salentina dove risiedeva. Le tigri sono state temporaneamente trasferite presso lo Zoo Safari di Fasano.

Funerali a San Cesario per Ettore Weber, il domatore ucciso da quattro tigri mentre era in corso l’addestramento all’interno del circo Marina Monti a Triggiano, vicino a Bari.

La salma arriverà nel Salento intorno alle 17 di domani presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova. Poi ci sarà la tumulazione nel cimitero cittadino.