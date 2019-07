Nuovi crolli sulla costa: cede la falesia di Torre dell'Orso

La zona è stata delimitata. Altri episodi simili hanno interessato la costa della marina di Melendugno nell'ultimo periodo.



Cede ancora una volta la falesia di Torre dell'Orso. A crollare una porzione di scogliera nella zona delle Due Sorelle. La polizia locale di Melendugno è stata allertata dalle telefonate di alcuni bagnanti che vedevano una parte di costa sgretolarsi sotto i propri occhi. Una volta sul posto gli agenti hanno delimitato la zona a rischio, facendo allontanare le persone che si trovavano in quell'area.

La polizia locale di Melendugno consiglia a chiunque si trovi in zona Torre dell'Orso a non avvicinarsi alla falesia di Punta Matarico.