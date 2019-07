Abbandonavano di notte i loro rifiuti in un'isola ecologica: multati tre "furbetti"

Blitz notturno a Sant’Isidoro all’atto del conferimento di rifiuti domestici.



Abbandonavano i loro rifiuti nottetempo nell'isola ecologica. Nell’ambito di un servizio mirato, quattro ispettori ambientali del Comune di Nardò hanno effettuato un appostamento nei pressi della spiaggia di Sant'Isidoro e intorno alla mezzanotte hanno sorpreso tre persone, in un breve lasso di tempo, nell’atto del conferimento di rifiuti nei contenitori dell’isola ecologica.



I tre trasgressori sono stati identificati e saranno ora sanzionati per la violazione dell’ordinanza del sindaco Pippi Mellone che fissa regole e prescrizioni del nuovo sistema di raccolta differenziata e quindi modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti. Le violazioni, in particolare, riguardano l’abbandono incontrollato e la mancata differenziazione. Le multe vanno da 50 a 150 euro. La posizione degli stessi trasgressori, inoltre, sarà oggetto di un accertamento ai fini Tari presso l’ufficio comunale competente.



Altre operazioni dello stesso tipo saranno messe a punto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in tema di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, e di contestare eventuali violazioni.



(foto di repertorio)