Scomparso da settimane: al via le ricerche di un 48enne

È scomparso da alcune settimane e i parenti non hanno alcuna notizia su di lui. Sono partite le ricerche per ritrovare Pietro Vigneri, 48 anni di Galatina. Il tavolo di coordinamento che si è riunito in Prefettura ha deciso di ampliare le ricerche già operative da ieri sera: sono coinvolte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il 118, la protezione civile, la polizia locale di Galatina e la Croce Rossa.

L'uomo, molto conosciuto a Galatina, è solito allontanarsi per alcuni giorni da casa, ma questa volta i parenti non hanno notizie di lui da alcune settimane. Questo li ha spinti a presentare una denuncia nella giornata di ieri.

Se qualcuno dovesse avere notizie in merito è pregato di contattare le forze dell'ordine o i vigili del fuoco.