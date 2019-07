Ulivi millenari in fiamme, la foto choc delle campagne di Presicce

Gli scatti drammatici diffusi ieri sui social hanno fatto il giro del web.



Una foto di alberi di ulivo in fiamme scattata nelle scorse ore nelle campagne di Presicce diventa simbolo del dramma dell'agricoltura salentina duramente colpita da Xylella. Questa la lettura data da Italia Olivicola, Consorzio Nazionale e organizzazione della produzione olivicola italiana che ha rilanciato la foto pubblicara inizialmente dall'agronomoa Giovanni Melcarne con un post:

"Alberi millenari che diventano torce. È la disperazione degli agricoltori salentini abbandonati al loro destino in balia della xylella. Le immagini dei campi di Presicce fanno male. Ma questa peste significa abbandono, disastro economico e sociale, disperazione. Facciamo girare questi scatti, proviamo insieme da ogni parte d’Italia a salvare un patrimonio economico ed ambientale che ci tramandano da secoli e che non stiamo riuscendo a difendere"