Smontaggio dei pontili a Otranto, il no di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato

Le tre associazioni di categoria contro la linea di Soprintendenza e Consiglio dei Ministri: "Danni all'economia e colpo alla destagionalizzazione".

Confcommercio Lecce insieme a Confesercenti Lecce e Confartigianato contro l'obbligo del Comune di Otranto di smontare i pontili del porto turistico ogni sei mesi. deciso del Consiglio dei Ministri così come richiesto dalla Soprintendenza.

“Tralasciando gli aspetti relativi agli enormi costi di smontaggio e rimontaggio dei pontili che finirebbero, nel giro di breve tempo, per superare persino i costi complessivi di realizzazione dell’opera, riteniamo opportuno porre l’accento sulla necessità di tutelare il settore della nautica da diporto quale opportunità per caratterizzare l’offerta turistica del Salento e strumento di sostegno allo sviluppo del territorio -scrivono le tre organizzazioni di categoria - la carenza di porti e servizi per la nautica da diporto rischia di essere per il Salento, nonostante la favorevole posizione geografica, un’occasione di sviluppo sprecata e finirebbe con l’agevolare la crescita economica di tutti i principali competitor dell’area euro-mediterranea come Croazia, Montenegro, Grecia o Albania che questa opportunità la stanno già ampiamente cogliendo. Tale considerazione appare ancor più significativa alla luce dei recenti dati economici che registrano un aumento esponenziale del valore delle esportazioni pugliesi in questo settore che si sta rivelando strategico ed in costante crescita.

La decisione di far smontare i pontili, tra l’altro, si pone in netta antitesi a qualsiasi strategia turistica basata sulla destagionalizzazione dell’offerta. In effetti, consentire la fruizione delle strutture ricettive e ristorative tutto l’anno non può prescindere dal dotare le principali mete costiere di tutte le attrezzature necessarie per consentire l’attracco di piccole imbarcazioni a vela ed a motore.