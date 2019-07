Blitz dei carabinieri tra Brindisi e Lecce, 10 arresti

In provincia di Lecce l'operazione ha coinvolto i comuni di Collepasso, Casarano e Copertino





Un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Brindisi ha portato all'arresto di 10 persone- quattro in carcere e sei ai domiciliari - tra le province di Brindisi e Lecce. le indagini, avviate nel novembre del 2018 hanno consentito di sequestrate numerosi quantitativi di droga ed evitare numerosi "cavalli di ritorno" ai danni di aziende agricole delle due province.



Il blitz è stato eseguito questa mattina tra Brindisi, Tuturano, Copertino, Casarano e Collepasso dai Carabinieri della Compagnia di Brindisi e Lecce, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Modugno (BA) e Tito (PZ), nonché dell’11°Reggimento “Puglia”. Le ordinanze di custodia cautelare – emesse dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica – hanno colpito soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della recidiva, nonché del reato di ricettazione. L’indagine ha consentito di documentare 23 cessioni di cocaina nei comuni di Brindisi -frazione Tuturano, Copertino, Collepasso e Casarano per un totale di 1.750 grammi, nonché la consegna di 2 chilogrammi di marijuana. Nel corso delle indagini sono stati inoltre sequestrati 250 grammi di cocaina, per un valore complessivo di 20mila euro - di cui 225 abilmente occultati in un doppiofondo ricavato nella carrozzeria dell’autovettura di uno degli indagati, in un’intercapedine ricavata nel paraurti con accesso consentito previa rimozione della targa e del relativo porta-targa - e la somma contante di 14.930 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, rinvenuta presso l’abitazione di residenza di uno degli indagati.

Attraverso il mirato intervento di pattuglie sono stati impediti molteplici furti di attrezzatura agricola e di cantiere (frese, escavatori, gruppo elettrogeno), custodita presso aziende agricole e capannoni industriali delle province di Brindisi e Lecce, cui sarebbero dovute seguire richieste estorsive con il metodo del “cavallo di ritorno”. I carabinieri hanno anche restituito al proprietario una pala caricatrice e attrezzi agricoli di cospicue dimensioni del valore di circa 25mila euro, che erano stati rubati a dicembre 2018 a Mesagne ai danni di un imprenditore agricolo del luogo.



In carcere sono stati ristretti Luigi Mombello di 45 anni; Adriano Mombello di 49 anni; Gabriele Giannone di 45 anni; Stefano Morleo di 52 anni.

Agli arresti domiciliari Andrea Toma, 40enne; Cosimo Toma, 25enne; Stefano Tomeo, 43enne; Pasquale Attanasi, 31enne; Damiano Attanasi, 28enne; Simone Cosimo Casalini 33enne; Adriano Vitale, 51enne.