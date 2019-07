Rinasce l'edicola sacra di via Incoronata, lavori di restauro per 17mila euro

Progetto degli architetti De Cupertinis e Giuri. Intervento affidato alla ditta Gaballo Andrea.

L’amministrazione comunale di Nardò ha affidato alla ditta Gaballo Andrea di Nardò i lavori di restauro e di conservazione dell’edicola votiva di via Incoronata, posizionata proprio a ridosso del costruendo Urban Park. L’intervento è stato progettato dagli architetti Giovanni De Cupertinis e Alessandro Giuri e ha un costo complessivo di 17 mila e 600 euro. I lavori inizieranno nei prossimi giorni.

L’architettura votiva è in stato di degrado e il cantiere del parco nei mesi scorsi ha in qualche modo acceso i riflettori sulla necessità di restituire alla costruzione il suo originario splendore. L’edicola è risalente a un periodo compreso tra il XVI e il XVII secolo, è dedicata al Ss. Crocefisso e riveste particolare importanza storica e culturale, nonché rappresenta la testimonianza di un’arte popolare e di una religiosità radicata e diffusa che meritano di essere preservate. Allo stato attuale, come detto, presenta evidenti segni di degrado, anche strutturale, che rischiano di diventare irreversibili.