Santa Domenica, da stasera si accendono le spettacolari luminarie

Da stasera le spettacolari accensioni per la festa di Santa Domenica a Scorrano.

Il clima non è dei migliori dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno colpito la città e il sindaco Stefanelli, ma per pochi giorni Scorrano prova a cambiare pagina e a concentrarsi sulla festa patronale di Santa Domenica, per riscoprirsi capitale delle luminarie.

Da stasera, infatti, i festeggiamenti raggiungono il culmine con l’inizio delle spettacolari luminarie, a ritmo di musica. E c’è attesa per gli spettacoli, previsti dalla sera di oggi, 5 luglio al 9 luglio, a partire dalle 21, fino alla mezzanotte. Gli addobbi sono curati dalle ditte De Cagna (Piazza Vittorio Emanuele II, Via Re Ladislao e centro storico), Marianolight di Lucio Mariano (Via Lecce-Leuca, Piazzetta Caduti Scorranesi, via De Lorentiis), Massimo Mariano Luminarie Srl (Piazza Vittorio Emanuele II lato nord, Via Delli Ponti, Via Umberto I).

Domani, invece, ricorre la festa liturgica con le sante messe alle 6.30, alle 7.30 e alle 8.15 nella chiesa parrocchiale. Alle 9.30 la suggestiva processione con il simulacro della santa nelle principali vie della città fino al momento della consegna delle chiavi. Alle 19.30 la solenne celebrazione con panegirico.