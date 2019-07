Rubano zaino dall'auto in sosta di un turista: arresto lampo per due ladri

I due sono stati beccati in azione dai carabinieri: inutile il tentativo di fuga.

Un arresto lampo quello avvenuto ieri, in zona “Punta Prosciutto”, a Porto Cesareo, dove una pattuglia dei carabinieri ha fermato Massimiliano Chimienti, 43enne, e Vincenzo Allegretti, 46enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso e possesso di grimaldelli e chiavi alterate.

I due, poco prima, erano stati sorpresi a forzare la portiera di una Lancia Y in uso ad un cittadino brasiliano in vacanza presso la cittadina ionica: alla vista dei militari, hanno tentato di fuggire a bordo di un’Alfa Romeo ma il tentativo di fuga è miseramente fallito poiché sono stati immediatamente bloccati.