Sorpreso con mezzo chilo di marijuana e dosi di cocaina: nei guai 19enne

Durante un controllo in auto, il giovane è stato trovato in possesso di droga. Altra sostanza rinvenuta in casa.

Sorpreso con mezzo chilo di marijuana e alcune dosi di cocaina durante un controllo: finisce nei guai un 19enne di Castrignano dei Greci, Andrea Rizzelli, fermato per un controllo sulla provinciale Lecce-Vernole dai carabinieri e arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.