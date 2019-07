Il Tar "salva" la ditta di fuochi sospesa: potrà esibirsi nella festa di Scorrano

La decisione del Tribunale di Lecce che ha accolto il ricorso della ditta di fuochi di Angelo Mega, a cui era stata sospesa la licenza nell’ambito dell’operazione “Tornado”.

Il Tar di Lecce “salva” la ditta di fuochi di Angelo Mega a Scorrano, che potrà regolarmente tenere lo spettacolo pirotecnico nel corso dei festeggiamenti per Santa Domenica: la decisione è stata assunta dal tribunale amministrativo su ricorso dell’azienda, assistita dagli avvocati Francesco Meo ed Alfredo Matranga.

La vicenda traeva origine dalla sospensione prefettizia delle licenze per la commercializzazione e l’utilizzo di sostanze esplodenti, notificata il 3 luglio 2019, alla ditta di Scorrano ed intimata a poche ore dalla imminente festa e dagli altri importanti appuntamenti contrattuali. I motivi posti a fondamento della sospensione dell’attività da parte della Prefettura di Lecce traevano spunto da un sopralluogo della Questura di Lecce e da paventate interferenze nella ditta ricorrente di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso coinvolti nell’ultima operazione denominata “Tornado”.

Il Tar Lecce con provvedimento cautelare monocratico del 5 luglio ha sospeso il provvedimento della Prefettura che aveva inibito lo svolgimento delle attività pirotecniche accogliendo l’immediata richiesta della ditta e dei legali. In particolare, il presidente della III Sezione del TAR, Enrico D’Arpe, nel provvedimento ha evidenziato le esigenze cautelari nascenti dai numerosi impegni contrattuali assunti e puntualmente precisando che l’attività pirotecnica dovrà essere svolta nel rispetto di tutta la normativa di settore e con manufatti regolari.