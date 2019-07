Botrugno, Mariano e Negro nella nuova giunta di Silvano Macculi

Nominata la nuova giunta e assegnate le deleghe: il vice di Macculi sarà Mariano. Con lui in giunta Negro. Presidenza del consiglio a Stefania Bello.

La giunta di Silvano Macculi, rieletto lo scorso 26 maggio sindaco del Comune di Botrugno, a distanza di dieci anni dal suo ultimo mandato e dopo i trascorsi da assessore provinciale nel primo mandato di Gabellone, è pronta.

Ad occupare i due posti nell’esecutivo saranno Antonio Mariano, di professione poliziotto laureato in scienze politiche, e Lucio Negro, imprenditore agricolo. Quest’ultimo è una new entry assoluta, che ha ricevuto le deleghe all’ambiente, alle politiche agricole e al commercio.

Mariano, invece, è un volto storico di “Uniti per Botrugno”, che ha già ricoperto l’incarico di capogruppo e di assessore all’Unione dei Comuni: per lui è la prima volta nella giunta comunale, dove si occuperà di servizi sociali, sport, polizia municipale e protezione civile. Per lui anche l’incarico di vicesindaco.