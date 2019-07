Chiusa in un container senza acqua nè cibo: orrore a Carmiano dove una cagnolina di circa un anno è stata abbandonata nei pressi della stazione rinchiusa in un cassone ferroviario. A salvare l'animale una ragazza che passava di lì e che ha percepito il pianto disperato della cagnolina.



Sul gruppo "Mi sono perso... nel Salento" l'appello per l'adozione. "Cerchiamo una famiglia in grado di donarle tutto l'amore che le è stato negato fino ad ora! Per info contattare il 331-3241223".