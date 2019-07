Facoltà di Medicina a Lecce tra entusiasmo e resistenze, Polizzi: “Oggi si può”

Asl di Lecce e Regione Puglia stanno lavorando per mettere le basi per la nascita dell’Università di Medicina a Lecce, ma le rivalità con Bari ostacolano il cammino. L’Università del Salento vuole gestire autonomamente la situazione, ma a Bari lanciano l’idea di un’Università della Puglia. Abbiamo intervistato il professore Rosario Polizzi, già Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina, che ci ha spiegato quanto sia importante non perdere questa occasione per il territorio ed evitare la “guerra tra guelfi e ghibellini”.

I soldi ci sono, le istituzioni sono pronte, ma Lecce si è già fatta scippare il corso di Medicina da Taranto. Com’è potuto avvenire? Dal 1969 si parla di una Facoltà di Medicina a nel Salento: oggi torniamo sull’argomento per capire come mai un territorio così popoloso e importante si sia fatto sfuggire l’occasione di migliorare la propria sanità e di far crescere le opportunità lavorative dei giovani leccesi. L’Università del Salento non si fida di Bari: vorrebbe realizzare Medicina su proprio autonomo impulso. Ma il retroscena è che esiste una grande paura che qualche corso già esistente venga soppresso per concentrare le risorse su Medicina. Insomma, viene il dubbio che ci siano rendite di posizione e sopravvivenze da garantire prima di dare il via libera a questo progetto. All’interno della comunità accademica in troppi hanno paura che si faccia solo uno spostamento della coperta già corta. Il professore leccese, Rosario Polizzi, che lavora al progetto di Medicina e Chirurgia a Lecce rassicura tutti in questa intervista che ci ha concesso in mattinata.

INTERVISTA AL PROFESSOR ROSARIO POLIZZI

Professore, non mi aspettavo di trovare tante resistenze su un corso di medicina a Lecce promosso dalla regione e da una parte consistente della comunità medica…

“È incomprensibile l’atteggiamento e le resistenze di alcune personalità dell’università leccese. Sulle chat si sono affastellate considerazioni fuori luogo su quella che alcuni vedono come un’occasione per ‘baroni baresi’ che vorrebbero dominare e spadroneggiare a Lecce. Siamo nella paranoia più assoluta: siamo ritornati alla battaglia fra guelfi ghibellini”.

Quindi possiamo dire che mentre a Lecce litighiamo e facciamo complottismo Taranto pone le basi per l’Università di Medicina, visto che ha già avviato il suo corso?

“Sì, Foggia docet: hanno iniziato così anche loro. Dal prossimo anno nasce Taranto”.

Nell’ambiente accademico leccese non entusiasma molto l’idea dell’Università della Puglia...

“Anche Foggia e nata così, come una gemmazione dell’università di Bari: poi, una volta avviata, è andata avanti con le proprie gambe, con una propria autonomia”.

Ci siamo fatti anticipare da Taranto?

“Lì doveva nascere solo un Centro medico-scientifico specializzato in malattie da danno ambientale. L’iniziativa vera era quella di portare l’Università di medicina a Lecce, cominciando da medicina in inglese, che non avrebbe dato fastidio a nessuno: si incanalava in un discorso innovativo”.

ll cortocircuito è partito dall’ambiente accademico leccese, dunque?

“Esattamente. Non so cosa sia successo: noi abbiamo coinvolto Zara. Non so se il rettore leccese ne abbia discusso subito con il Senato Accademico. Credo che agli studenti non sia stato spiegato bene quello che stava accadendo. Qualcuno si è perso i discorsi sterili: non è che se non ci sono soldi per altro l’apertura di medicina tolga fondi, perché per quello ci sono dei fondi dedicati. Il progresso non si può fermare. Mi auguro che i nuovi candidati alla carica di rettore prendano coscienza della grande occasione che ha il territorio leccese”.

Nel ‘69 qualcuno inizio a cullare questo sogno: chi erano i protagonisti di questa impresa che non vide mai la luce?

“Pippi Quarta, che era il presidente della Provincia, che era il massimo ente locale, prese a cuore la faccenda. Con il professor Filotico, anatomopatologo, ci interessammo: io all’epoca ero un giovane assistente del professor De Blasi, un luminare che diede vita alla scuola chirurgica barese. Quella scuola era tutta leccese, perché furono due grandi medici salentini a metterla in piedi. Alberto De Blasi, che chiamavano il ‘Generalone’, maestro di tutti che ha fondato la cardiochirurgia barese, e Mario Fersini furono i grandi protagonisti di quel tempo”.

Dunque, l’Università barese la fondarono dei leccesi...

“L’università di Bari deve molto al professor Alberto de Blasi. Al Lecce non nacque l’università nel lontano 1969 proprio perché le iniziative erano dei singoli e non c’era una posizione compatta per raggiungere l’obiettivo”.

Quale fu il vero ostacolo? Si dice che all’epoca i vertici di quella che si chiamava USL non volessero avere nulla a che fare con Bari...

“Il vero ostacolo furono i leccesi. Furono questioni di rivalità anche economiche”.

Questo è il momento propizio perché Regione Puglia, Provincia di Lecce e Asl Lecce sono favorevoli all’apertura di Medicina a Lecce, vero?

“Esattamente. Tutti gli enti sono favorevoli. Il commissario dell’Asl, Rodolfo Rollo, ci tiene tantissimo alla nascita di medicina a Lecce. E il miglior momento per realizzare questo obiettivo. A Gallipoli abbiamo portato la teledialisi grazie alla collaborazione con l’università di Bari: è un’innovazione importantissima. Il collegamento con l’università, che già opera da tempo sul territorio, è fondamentale. Per la teledialisi abbiamo fatto una convenzione fra il Comune di Gallipoli e l’Università di Bari. Bisogna mettere le basi prima di parlare di autonomia: a Lecce avremmo già dovuto aprire un corso. Io presiedo il comitato tecnico scientifico per queste operazioni e ho inserito il rettore dell’Università di Lecce, Vincenzo Zara, pur non essendoci medicina al Lecce, proprio per coinvolgere l’Accademia leccese in questi progetti. Io sono un leccese ho frequentato il liceo Palmieri, ho passato la giovinezza nel Salento. Ho messo il rettore all’interno del Comitato, ma non è servito a sviluppare il grande progetto del corso di medicina. Invece il livello politico ha dimostrato molto entusiasmo: il governatore Michele Emiliano è pronto a mettere i soldi per questo progetto. Poi abbiamo un altro vantaggio: il sogno dell’università di medicina a Lecce è stato sposato dal presidente della provincia in carica, Stefano Minerva”.

Le istituzioni amministrative e politiche sono pronte, l’Accademia leccese no...

“Nessuno toglierà ai leccesi l’autonomia: il ruolo dell’università di Bari è fondamentale per l’avvio, com’è avvenuto a Foggia, che sotto certi parametri ha superato anche Bari”.

Alcuni candidati alla carica di rettore sono scettici: hanno paura che si perda l’autonomia dell’Unisalento...



“A Taranto il Comune ha messo sul tavolo 1 milione e mezzo di euro di risorse: l’autonomia te la devi conquistare. Se hai soldi lo fai! Nel momento in cui non hai risorse a disposizione ti associ con qualcuno e realizzi un progetto importantissimo per il territorio e per migliorare la qualità della nostra sanità”.

Come dovremmo iniziare? È necessario un corso di chirurgia e medicina come quello che hanno aperto a Taranto?

“Ripeto, si comincia con la gemmazione: alcuni docenti di Bari vengono a insegnare a Lecce. Io, ad esempio, sono andato a insegnare a Foggia: poi non è stato più necessario, quando hanno iniziato a camminare con le proprie gambe. Non dobbiamo inventarci niente”.

A Gallipoli lei è stato il responsabile della gestione della scuola per infermieri, vero?

“Sì, siamo partiti con questo importante corso, poi faremo un corso per infermieri e OSS per la gestione della teledialisi. Faremo un’altra scuola a Santa Maria di Leuca. A Tricase le suore non si sono fatte scappare l’occasione: l’ente ecclesiastico ha accolto subito una scuola di questo tipo. La sanità salentina fa progressi, avanza anche grazie a queste iniziative. Imprenditori importanti, con strutture ricettive importanti, si sono messi a disposizioni per il nostro progetto di teledialisi: oggi al turista malato possiamo offrire un servizio unico. Per la prima volta nella storia politica, istituzioni, e imprenditoria sono pronti a supportarci. È assurdo che il mondo accademico, invece, reagisca in questo modo. È l’occasione giusta, quella che aspettiamo dal 1969”.