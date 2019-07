Stadio Via del Mare, pronto il restyling: ecco come sarà

Pronto il progetto per il rifacimento dello stadio Via del Mare che accoglierà la serie A. Domani alle 10:30 il Presidente Saverio Sticchi Damiani terrà una conferenza stampa per illustrare il progetto di restyling dello stadio.



Una prima foto del progetto intanto, è stata già diffusa: spiccano i colori giallorossi alternati su curve e tribune e il blu a bordo campo.