Vandali in azione ad Alezio: alberi abbattuti nella notte

Dure le parole del sindaco Andrea Barone che ha sporto denuncia contro ignoti.



Vandali in azione nella notte ad Alezio: una schiera di alberi sono stati abbattuti da alcuni ignoti in via del Saatuario, nei pressi del sagrato della Lizza. A darne notizia il Sindaco Andrea Barone che ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro ignoti.



"Condanniamo il vile gesto vandalico che ha subìto la nostra intera comunità, compiuto la notte scorsa, attraverso l'ignobile abbattimento di alcuni alberi piantati in via del Santuario. - ha scritto il primo cittadino - Il sottoscritto ha sporto denuncia contro ignoti. Ora confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e della Magistratura .



È un atto intollerabile e di una GRAVITÀ ASSOLUTA, che non fermerà l'azione di riqualificazione dell'area del Santuario, intrapresa dall'Amministrazione Comunale e da volontari aletini. I n questi giorni, infatti :



- un gruppo di volontari sta curando le aiuole e il decoro del Piazzale "Don Gaetano Schirinzi" ;



- il "Comitato IV Novembre" ha iniziato il restauro della Fontanina dell'Acquedotto Pugliese, sita in via del Santuario ;



- la nuova azienda che gestisce il verde pubblico è impegnata presso Villa "L'Assunta" ;



- l'azienda della raccolta rifiuti "Gial Plast" ha effettuato ieri uno spazzamento completo della zona ;



- in questa settimana, infine, l'Amministrazione Comunale installerà due nuovi fari per illuminare meglio il Sagrato.