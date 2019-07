Nuova fase rovente in arrivo, poi break estivo

Dopo il lievissimo calo delle temperature della giornata di oggi, la colonnina di mercurio ritornerà nuovamente a salire in modo sensibile per l'arrivo di aria molto calda dal Nord Africa.

L'apice di questa ennesima onda di calore è atteso tra le giornate di domenica 7 e martedì 9 luglio, quando non si escludono valori anche prossimi a 40° nelle zone interne (da valutare).

A partire da mercoledì 10, tuttavia, sembra aprirsi un periodo più dinamico caratterizzato da una decisa ingerenza sul Bacino del Mediterraneo delle perturbazioni nord-atlantiche.

Nel corso della prossima settimana, quindi, probabile calo delle temperature anche sul Salento (ritorno in media), anche se per il nostro territorio permangono ancora notevoli incertezze, come dimostra la notevole apertura degli spaghi GFS riferiti alla città di Lecce proprio a pa rtire da mercoledì 10 luglio.