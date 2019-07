Tigri uccidono il domatore che le addestrava: tragedia in un circo a Bari

Il domatore era in gabbia con quattro tigri poco prima dell'esibizione serale. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta.



È stato ucciso dalle tigri durante le prove dello spettacolo. Ettore Weber, famoso domatore circense 62enne, è morto questa sera dopo essere stato aggredito dai felini coi quali si stava esercitando. Il circo con il quale lavorava Weber era arrivato alle porte di Bari a metà giugno. I carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'incidente, hanno ricostruito l'accaduto. Il domatore - in gabbia con quattro tigri - sarebbe stato aggredito dapprima da uno degli animali, dopodiché si sarebbero aggiunti anche gli altri. Quando il 118 è giunto sul posto non c'era già niente da fare. Sulla morte del domatore è stata aperta un'inchiesta.



(foto di repertorio)