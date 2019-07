Casarano, colpo a centrocampo: preso Giancomarro

Altro colpo messo a segno dal Casarano.

È Dario Giacomarro, ex centrocampista del Bisceglie Calcio, classe 1995, nato a Palermo, altezza 1.79, l’ultimo arrivo in casa rossazzurra. Ha mosso i primi passi da calciatore nelle giovanili della squadra rosanero della sua città con cui ha poi disputato due stagioni con la formazione Primavera. Poi cinque campionati disputati in Lega Pro: Bisceglie, appunto, e in precedenza due stagioni nel Gubbio e due campionati con il Melfi, in prestito dal Palermo. Per lui sarà il primo campionato in serie D.

In Lega Pro ha collezionato complessivamente 150 presenze, realizzando 6 gol.

Al neo rossazzurro Dario Giacomarro il benvenuto da parte della società.