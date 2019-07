Chiarelli, altro successo a Lequile: conquistata la seconda categoria

Ennesimo successo per il tennista idruntino che si aggiudica la 37esima Coppa San Vito per la terza categoria e che ha già ottenuto i punti necessari per salire in seconda.

Sempre più in alto: non si arrestano i successi personali di Mattia Chiarelli, tennista idruntino del Ct Otranto, che domenica scorsa si è aggiudicato il titolo di terza categoria maschile nella 37esima edizione della Coppa San Vito.