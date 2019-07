Deghi calcio: acquistati Palma e Regnani

Inizia coi fuochi d’artificio la campagna acquisti della Deghi Calcio.

La società del patron Alberto Paglialunga, in attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Eccellenza, ha acquisito nella giornata di ieri il diritto alle prestazioni sportive di Palma Eugenio e Regnani Simone Pio.

Non ha di certo bisogno di presentazioni l’attaccante originario di Melpignano in provincia di Lecce, classe 1990, Eugenio Palma, uno dei calciatori tra i più apprezzati del panorama calcistico pugliese. Attaccante esterno in grado anche di garantire un ottimo da punta centrale. Una carriera importante e ricca di soddisfazione iniziata nel Casarano: ancora giovanissimo centra il Triplete e il salto in Serie D. Nella massima serie dilettantistica nazionale, Palma gioca due anni con la maglia delle Serpi e poi a Nardò. Vince ancora a Casarano un campionato di Promozione e coglie lo stesso traguardo anche a Otranto. Nella società idruntina, resta per tre anni anche in Eccellenza. Le pagine più recenti sono quelle scritte con il Fasano e, nella stagione 2018 – 2019, di nuovo a Casarano. Chiude l’esperienza con la società del presidente Maci vincendo campionato di Eccellenza. Coppa Italia regionale e Coppa Italia nazionale.

È uno dei prospetti pugliesi più interessanti del calcio regionale, invece, Simone Pio Regnani. Classe 2000, prossimo alla maturità che conseguirà a giorni, il ragazzo di Ostuni si è messo in mostra con la squadra della sua città, disputando da protagonista le ultime due stagioni di Promozione. Esterno basso, in grado di coprire senza particolari difficoltà le due fasce, Regnani si è affermato come titolare, ritagliandosi uno spazio importante anche nelle Rappresentative pugliesi. La Deghi Calcio ha centrato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Regnani battendo l’agguerrita concorrenza di numerose società di categoria superiore.

A dare il benvenuto a Palma e Regnani, le parole del presidente della Deghi Calcio, Alfredo Matranga: «Accogliamo con entusiasmo gli arrivi nella nostra famiglia dei due calciatori – rimarca il massimo dirigente Deghi – convinti che possano fare bene, avendo già avuto modo di apprezzare le loro doti tecniche sul campo. Eugenio Palma, siamo convinti, potrà dare una grossa mano alla voglia di crescere che tutti noi abbiamo. Regnani è un ragazzo in rampa di lancio – conclude Matranga - anche lui si troverà bene nella grande casa Deghi Calcio».

Altre importanti novità di mercato targate Deghi Calcio potrebbero arrivare nelle prossime ore.