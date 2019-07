Coltellata fatale per un giardiniere salentino, ucciso dal gestore dell'agriturismo

L'episodio è accaduto ieri a Carmagnola, in provincia di Torino: la vittima è un 56enne originario di Taviano.



Colpito da una coltellata allo stomaco al termine di una lite. Non c'è stato nulla da fare per Valter Sansò, 56enne di Taviano residente da tempo in Piemonte. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio presso l'agriturismo Ca' Maltilde di Carmagnola, in provincia di Torino: ad uccidere il 56enne, Luciano Cavallo, 52 anni, gestore della struttura ricettiva presso cui la vittima lavorava come giardiniere e autista.

I rapporti tra Sansò e il suo assassino erano stati sempre burrascosi: ieri il tragico epilogo quando Cavallo ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il 56enne all'addome. Ferito, Sansò, è fuggito sulla strada cercando aiuto

A nulla sono valsi i soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto in elicottero, hanno potuto solo constatare il decesso.