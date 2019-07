Passeggeri "parcheggiati" in aereo per cinque ore, Ryanair condannata a risarcirli

La disavventura nell'agosto scorso sul Brindisi-Londra. Una coppia si è rivolta all'associazione Codici.



Il Giudice di Pace di Brindisi ha condannato Ryanair a risarcire due giovani salentini rimasti bloccati per diverse ore a bordo del volo Londra Stansted – Brindisi nell’agosto 2018, poi cancellato. I due si sono rivolti all'associazione Codici.

La brutta avventura il 10 agosto 2018: i passeggeri del volo FR8105 Londra Stansted – Brindisi, saliti a bordo dell’aeromobile Ryanair, sono rimasti per oltre 3 ore in attesa della partenza, senza ricevere alcuna assistenza, neanche un bicchiere d’acqua, o informazione sulle cause e la durata del ritardo, fino a quando sono stati fatti scendere e invitati a recarsi presso un altro gate dell’aeroporto per procedere a un nuovo imbarco. Verso le ore 18 i passeggeri, saliti a bordo dello stesso aereo, sono rimasti ancora una volta in attesa per circa 2 ore, fino alla cancellazione definitiva del volo. Scesi dall’aereo e ormai esausti, i passeggeri sono stati costretti ad attendere fino alle ore 23 per recuperare i propri bagagli e fino alle ore 8 del mattino seguente per chiedere allo sportello aeroportuale Ryanair la riprotezione sul primo volo utile successivo, riprotezione che era di fatto negata, essendo stato proposto un volo in partenza cinque giorni dopo, senza la copertura delle spese per vitto e alloggio fino alla ripartenza, in spregio a quanto previsto dalla normativa vigente.

I due giovani leccesi, protagonisti di questo viaggio da incubo, sono stati così costretti a organizzare, a propria cura e spese, il rientro a Brindisi, prenotando il primo volo disponibile (Alitalia) da Heathrow del 12 agosto, con scalo a Fiumicino, e un albergo nei pressi dell’aeroporto, giungendo infine a Brindisi solo alle ore 21.45, ossia con 2 giorni di ritardo rispetto al previsto.

A fronte della gravità dell’accaduto e delle plurime negligenze poste in essere da Ryanair, il vettore ha risposto al reclamo inviando una liberatoria per un importo di soli 500 euro, 250 euro a passeggero, senza tener conto non soltanto dei disagi e delle spese sostenute per il rientro, ma anche dell’importo di 400 euro ciascuno inderogabilmente previsto dall’articolo 7 Reg. CE 261/2004 per la tratta in questione. Alla luce di tutto questo, i due passeggeri si sono rivolti all'avvocato Stefano Gallotta, Responsabile di Codici Puglia e del settore Vacanze di Codici, che ha citato in giudizio la compagnia.

Con sentenza del 28 giugno, il Giudice di Pace di Brindisi, avvocato Giuseppe Capodieci, ha accolto le domande avanzate dal difensore dei due passeggeri, condannando Ryanair, costituitasi in giudizio, a risarcirli per l'ulteriore importo di circa 2.050 euro oltre interessi e spese legali, riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria, al rimborso delle spese sostenute per il soggiorno a Londra fino alla ripartenza e per il volo Alitalia, nonché un ulteriore importo di 600 euro per danni non patrimoniali, stante la gravità dell’accaduto.