Il Tribunale sospende l'interdittiva antimafia alla Gial Plast

La decisione viene dal Tribunale di Lecce che sospende l'interdittiva antimafia nei confronti della società.

Il Tribunale di Lecce ha sospeso l'interdittiva antimafia nei confronti di Gial Past: nonostante la ferma opposizione della Prefettura, l'Ufficio misure di Prevenzione (Pres. Fabrizio Malagnino, Rel. Marcello Rizzo) ha accolto l’istanza di ammissione al controllo giudiziario presentata dalla Gial Plast attraverso gli avvocati Pietro e Luigi Quinto, Giuseppe e Michele Bonsegna, disponendo la sospensione del provvedimento interdittivo adottato dall’Autorità territoriale di Governo nel marzo scorso.

Gli effetti dell’ammissione al controllo giudiziario, che decorrono dall’accettazione dell’incarico dell’amministratore nominato dal Tribunale –hanno dichiarato i difensori della società – è di particolare rilevanza per la Gial Plast in quanto le consente di riprendere l'attività senza limitazioni nel settore degli appalti pubblici, partecipando a nuove gare, stipulando nuovi contratti e prestando la propria opera per la pubblica amministrazione.

Va ricordato che l’informativa prefettizia si basava su due profili: la pendenza di alcuni processi penali a carico di uno degli amministratori e socio di minoranza della società, che risulta comunque incensurato, e l’assunzione di alcuni dipendenti considerati controindicati o perché attinti da precedenti penali o perché ritenuti vicini alla criminalità organizzata.

Nel provvedimento del Tribunale, sono stati esaminati tutti gli elementi posti alla base del provvedimento interdittivo della Prefettura sotto il profilo della occasionalità. I giudici della II sezione penale hanno rilevato come i processi a carico dell’amministratore, per la loro natura e consistenza, non siano in realtà idonei a dimostrare la sussistenza di una condotta da parte della società atta ad agevolare la criminalità organizzata. Con l’unica eccezione del processo tutt’ora in corso relativo all’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Cellino San Marco, per fatti risalenti comunque al 2011. Questo unico precedente, ove accertato all’esito del processo penale, dimostrerebbe che l’ipotizzato contatto tra la società e la criminalità organizzata avrebbe natura meramente occasionale, come tale legittimante, secondo lo schema normativo, l’ammissione al controllo giudiziario.

Quanto al profilo dei dipendenti controindicati, il Collegio ne ha sottolineato la irrilevanza alla luce dell’inconsistenza numerica rispetto alla platea complessiva dei lavoratori (circa il 7%) e della circostanza che la quasi totalità dei soggetti controindicati sia stata assunta perchè tutelata dalla cd. “clausola sociale”, che impone l’assorbimento del personale del gestore uscente da parte dell’impresa subentrante nella gestione dell’appalto.

L’occasionalità, il carattere discontinuo e non strutturato della condotta finalizzata ad assecondare contesti delinquenziali, ha rilevato il Tribunale, giustifica l’accoglimento dell’istanza formulata dagli avvocati e pone la società in condizione di operare a pieno titolo sotto il controllo di un professionista nominato dal giudice a cui dovrà riferire periodicamente sugli esiti dell’attività di sorveglianza.