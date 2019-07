Asma allergico, come curarlo: la terapia a 1700 metri

L’asma è una patologia con cui convivere: 25 pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù da Roma a Misurina, all’Istituto Pio XII, hanno imparato a gestire la malattia in alta quota. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Bambino Gesù Onlus. L’aria più rarefatta, con minore densità facilità il respiro: la quasi totale assenza di inquinanti e di allergeni abbatte il rischio di risposta infiammatoria (tosse, affanno, difficoltà respiratorie).

Respiro sibilante e tosse: l’asma allergica tormenta il 10% dei bambini italiani e di questi, circa il 5% è affetto da asma ‘difficile' o ‘grave' persistente, le forme più resistenti alle normali terapie. Si tratta di una malattia infiammatoria dell'apparato respiratorio causata dalla presenza di allergeni: polline, polvere, acari, peli di animali domestici. I sintomi di questa malattia sono cronici, ma si manifestano anche in modo intermittente. L’asma produce un improvviso restringimento delle vie aeree (broncospasmo) e una produzione eccessiva di mucosa. Questa reazione crea delle crisi respiratorie, dispnea, peso sul torace, respiro sibilante, con un tipico fischio o rantolo, accompagnato da tosse (che complica ancora di più la situazione). Questi descritti sono i sintomi generici, ma bisogna puntualizzare che ogni persona affetta da questa patologia ha reazioni diverse, più o meno gravi. Una cura definitiva per l’asma non c’è, ma è possibile controllare il problema con molta efficacia, anche quando si entra in contatto con gli allergeni che scatenano la malattia. Raramente le allergie alimentari possono provocare l’asma, come anche i farmaci assunti da soggetti sensibili. Quindi l’asma può avere più di un fattore scatenante. La scienza sta ancora approfondendo le cause, ma si è scoperto che si tratta di una reazione del sistema immunitario provocata dall'inalazione di allergeni: i bronchi si infiammano e la respirazione diventa più difficile. La prevenzione degli attacchi di asma si può fare evitando il contatto con gli allergeni: è necessaria la pulizia frequente degli ambienti domestici e di lavoro, facendo attenzione a oggetti come poltrone, divani, tappeti, cuscini, letti, biancheria e condizionatori. È necessario evitare un clima troppo secco o troppo umido, eliminare il fumo e puntare su un’alimentazione equilibrata.

DIAGNOSI E TERAPIA

Ci sono esami standard che possono evidenziare la presenza di questa patologia con chiarezza: Test allergologici cutanei (Prick test), Rast Test, test sierologico per la ricerca di immugammaglobuline IgE responsabili della reazione allergica; Test della funzionalità respiratoria, per misurare la capacità polmonare; spirometria, per misurare la quantità di aria che si immette nei polmoni. Ma esistono anche esami più specifici come il test di provocazione bronchiale e la diagnostica per immagini.

Il soggetto asmatico deve assumere farmaci broncodilatatori e corticosteroidi, nebulizzati attraverso erogatori per via inalatoria: queste medicine permettono di controllare agevolmente tutti i sintomi. Gli antileucotrienici sono farmaci efficaci, ma sconsigliati per i molti effetti collaterali. Esiste anche una terapia desensibilizzante (immunoterapia) in cui si allena gradualmente la risposta immunitaria tipica della reazione allergica.

RESPIRARE AD ALTA QUOTA, IL PROGETTO PER I BAMBINI ASMATICI

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è il protagonista di un nuovo progetto che coinvolge 25 bambini, dai 7 ai 18 anni, affetti da asma allergico grave: “Respirare secondo natura" è un programma operativo dal 29 giugno al 14 luglio. I piccoli respirano a pieni polmoni, in alta quota, lontani dalle sostanze allergizzanti o irritanti – acari, pollini, inquinamento – controllando i sintomi dell’asma e imparando a gestire la malattia grazie ad un apposito programma studiato per loro da un team di specialisti.

Per il campus di Misurina di quest’anno sono stati selezionati 25 bambini e ragazzi seguiti nell’Ospedale “Bambino Gesù”, all’interno del reparto di Broncopneumologia diretto dal dott. Renato Cutrera. I ragazzi selezionati sono affetti da asma ‘difficile’, la forma che beneficia maggiormente di un programma educazionale appositamente svolto e delle particolari condizioni ambientali dell’alta quota: l’aria più rarefatta, con minore densità facilità il respiro; la quasi totale assenza di inquinanti e di allergeni abbatte il rischio di risposta infiammatoria (tosse, affanno, difficoltà respiratorie).

Durante il soggiorno, insieme ai famigliari, il gruppo partecipa a un programma che spiega come comprendere e gestire la malattia anche attraverso una corretta somministrazione delle terapie e l’abitudine all’attività fisica. Il programma è studiato da un’équipe interdisciplinare di specialisti (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri). L’obiettivo è tenere l’asma sotto controllo e, più in generale, migliorare la qualità della vita dei ragazzi, anche una volta rientrati in città. I risultati emersi verranno confrontati con quelli registrati 6 mesi prima e 6 mesi dopo la permanenza in alta quota.