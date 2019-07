Blitz anti-caporalato nel brindisino: scovati sei braccianti "a nero", due arresti

In manette un imprenditore agricolo di San Pietro Vernotico e un intermediario accusato di reclutare i braccianti da impiegare in nero.

Blitz dei carabinieri nella campagne di Tuturano contro il fenomeno del caporalato: in due sono finiti in manette per concorso nell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. Si tratta di Michele Zinzeri, 42enne di San Pietro Vernotico titolare di un'azienda agricola e di Domenico De Leo, 50enne intermediario accusato di essere il “caporale” addetto al reclutamento di lavoratori irregolari. Nel corso dei controlli in un vasto appezzamento di terreno, adibito in parte a coltura di meloni, in contrada “Trullo” i carabinieri del Nucleo Investigativo con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brindisi hanno notato la presenza di sei braccianti di cittadinanza africana intenti ad effettuare operazioni di piantumazione.





I braccianti non erano provvisti di idonee calzature e dei relativi indumenti previsti per la prevenzione degli infortuni. Pertanto, i militari operanti hanno deciso di verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione sociale. Nel mentre i militari operanti erano intenti a identificare e ascoltare i sei lavoratori extracomunitari, sono giunti sul posto con auto diverse i due indagati, i quali con arroganza hanno chiesto il motivo del controllo e con atteggiamento invasivo si sono avvicinati per poter ascoltare quanto stavano dichiarando i lavoratori ai Carabinieri, spingendosi sino a provare a leggere le dichiarazioni dei lavoratori. Nel contempo, hanno rivolto tutta una serie di sguardi in direzione dei lavoratori che venivano ascoltati, sintomatici di un chiaro e inequivocabile condizionamento nei confronti degli stessi. Dal racconto dei 6 lavoratori avvenuto anche con l’ausilio di due interpreti, è emerso che tutti i presenti al momento del controllo erano stati occupati “in nero”, poiché non regolarmente assunti dall’imprenditore. In particolare, è stato accertato che l’intermediario “caporale” aveva reclutato manodopera irregolare allo scopo di destinarla al lavoro. Nella circostanza, uno dei sei lavoratori è risultato privo di regolare permesso di soggiorno poiché scaduto, nonché in evidente stato di bisogno in quanto privo di qualsiasi mezzo di sostentamento: ha riferito di alloggiare in un fatiscente casolare abbandonato sprovvisto di acqua, corrente elettrica e servizi igienici e che si era recato in quella mattinata nei dintorni dei terreni oggetto di controllo per cercare lavoro e lì aveva incontrato il “caporale” che lo aveva reclutato.