Macchia scura nel mare di Porto Cesareo, verifiche dell'Arpa

L'allarme ieri mattina sulla spiaggia di Scala di Furno.



Una chiazza di colore marrone invade il mare di Porto Cesareo e tra i bagnanti scatta l'allarme. La comparsa della strana macchia è stata notata nella mattinata di ieri in località “Scala di Furno”, tratto di litorale dalla spiaggia bianchissima e meta di centinaia di turisti e bagnanti locali. Fenomeno naturale o pericoloso sversamento di inquinanti? Per fugare ogni dubbio sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, i carabinieri Forestali e i tecnici Arpa che hanno eseguito dei campionamenti i cui risultati saranno resi noti nei prossimi giorni. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo in Procura. Una delle ipotesi meno preoccupanti è che si tratti di uno sversamento delle alghe dai vicini bacini.



Foto di Maria Novella Guarino