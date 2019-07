Tac rotte, Asl assicura: "Torneranno in funzione tra oggi e domani"

Dall’Asl Lecce assicurano che i macchinari torneranno a pieno regime nel giro di due giorni.

Le Tac fuori uso o in manutenzione torneranno in servizio tra oggi e domani. Il Servizio di Ingegneria Clinica della ASL Lecce stamane ha monitorato la situazione in tutti gli Ospedali interessati da avarie o fermata tecnica, mettendosi in contatto con la ditta produttrice delle TAC, che si occupa anche della manutenzione dei macchinari.

A Scorrano, in particolare, si è verificato un guasto al sistema di elevazione del tavolo che accoglie il paziente da sottoporre ad esame: la sostituzione della cinghia danneggiata sarà effettuata domattina, per cui subito dopo la TAC tornerà in attività. A Gallipoli, invece, si è trattato di una normale fermata per manutenzione, programmata da tempo, per cui non vi erano esami prenotati e di conseguenza non si sono verificati disagi all’utenza. L’intervento ha richiesto alcune ore e già nel pomeriggio la TAC è tornata regolarmente in servizio.

A Galatina il guasto si è verificato ad inizio mattinata. I tecnici della ditta manutentrice domattina si recheranno sul posto per individuare l’origine dell’avaria e ripararla nel più breve tempo possibile.