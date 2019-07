Sulle spiagge "Speedymil" l'invenzione green di due salentini

Un pratico porta-bicchieri per ombrellone a forma di drone che aiuta l’ambiente: leggero, comodo ed ecologico, non ingombra perché si richiude su se stesso. Il brevetto è di Cosimo Spedicato e Giovanni Milanese.

Spiagge sempre più “green” grazie a un’invenzione made in Salento. Si chiama “Speedymil” ed è un innovativo porta-bicchieri per ombrellone ideato dagli imprenditori Cosimo Spedicato e Giovanni Milanese con l’obiettivo di limitare lo spreco di contenitori per bevande “usa e getta” sui nostri litorali.

Pratico, comodo ed ecologico, “Speedymil” è realizzato in materiale plastico (nylon P6), leggerissimo e resistente all’umidità. Usarlo è semplicissimo: il supporto si infila nel tubo dell’ombrellone e, una volta aperto con un piccolo gesto, assume la forma di un drone perché è dotato di 5 semicerchi flessibili progettati per sorreggere e trattenere i bicchieri (all’occorrenza anche i cellulari o le bottigliette d’acqua), evitando che volino via col vento andando a inquinare mare e spiagge. Ma i vantaggi non finiscono qui: “Speedymil” non ingombra perché è completamente richiudibile su se stesso, caratteristica che lo rende unico sul mercato, perché si integra perfettamente all’ombrellone senza dover essere sfilato.

Il brevetto di questa ingegnosa invenzione appartiene a Cosimo Spedicato e Giovanni Milanese, entrambi di Veglie: il primo è un artigiano del ferro, mentre il secondo è attivo da anni nel settore dell’abbigliamento e moda. Per sviluppare il prototipo, hanno avviato insieme la start up Gi&Co srl. “L’idea ci è venuta nell’estate del 2015 – raccontano – mentre eravamo in spiaggia insieme a una comitiva di amici. Esasperati dall’ennesimo bicchiere volato via a causa del vento, abbiamo realizzato un supporto in ferro da inserire nel tubo dell’ombrellone ed è stato subito un successo tra familiari, amici e passanti che ci chiedevano dove l’avessimo comprato”. Un’intuizione semplice e geniale allo stesso tempo, che tra l’altro permette di limitare lo stress legato al consumo di bevande in spiaggia. “Dopo diverse prove e modifiche, siamo arrivati alla versione definitiva – spiegano ancora i due inventori - realizzando un prototipo in materiale plastico, leggero e resistente, richiudibile su se stesso e integrato all’ombrellone. Abbiamo quindi registrato il brevetto e iniziato a produrre i primi pezzi in cinque colori (bianco, blu, giallo, arancio e verde), che stanno andando letteralmente a ruba. Grazie alle riduzioni, è brevettato anche per ombrelloni da giardino e ombrelloni domestici e può essere dotato di comodissimi ganci portaborse, occhiali, cellulari, indumenti o pochette”.

Da una semplice chiacchierata tra amici in spiaggia, insomma, è nata un’idea destinata a rivoluzionare le nostre giornate al mare. “Quanti di noi vorrebbero smettere di combattere ogni cinque minuti sotto l’ombrellone con un bicchiere che vola, che cade sull’asciugamano, che si sporca di sabbia, obbligandoci a sostituirlo? Con Speedymil non solo si risolve questo problema, ma contribuiamo a salvaguardare le nostre spiagge limitando lo spreco di bicchieri usa e getta: il consumo si ridurrà da 15 a 4 o 5 bicchieri per famiglia, è garantito”, dicono Spedicato e Milanese.