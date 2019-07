Pontili, l’opposizione: "Basta vittimismo e polemiche. Serve strategia condivisa"

È la proposta della minoranza otrantina dopo il caso pontili. Sulla vicenda intervengono anche i parlamentari del M5S e Congedo.

Una decisione che “mette a rischio un importante comparto lavorativo” e “mina gravemente lo sviluppo della nautica da diporto” ad Otranto dopo il “fallimento del porto esterno”: commenta così Luca Bruni, avvocato e capogruppo di Otranto è di tutti, la decisione del Consiglio dei Ministri che obbliga il Comune idruntino allo smontaggio semestrale dei pontili galleggianti così come richiesto dalla Soprintendenza.

In una nota congiunta con tutti i consiglieri di minoranza, Bruni rivolge un primo pensiero a tutti i lavoratori del porto e a tutti i diportisti “piegati da una notizia che non avrebbero mai voluto ricevere”: “I danni – afferma -, inutile dirlo, sono incalcolabili. Da parte nostra, abbiamo più e più volte criticato l’assurda prescrizione della Soprintendenza. La stessa critica può oggi essere mossa nei confronti del Governo che non ha tenuto nella giusta considerazione le esigenze concrete del nostro territorio”.

Da Otranto è di tutti si chiede di voltare pagina “archiviando per sempre la piccola politica dei sotterfugi (quella, per intenderci, che ha consentito di fare una cosa diversa da quella autorizzata con la speranza di farla franca e che ha infine provocato il responso del Governo). E se condividiamo – puntualizzano - il grave disappunto del sindaco quando sostiene che non si è mai visto un porto smontabile, comprendiamo meno il vittimismo che trapela dalle sue dichiarazioni. Dove è assente una presa di coscienza degli errori del passato e dell’incapacità della sua governance amministrativa di aprire un dialogo con le istituzioni sovraordinate e, da ultimo, con il governo nazionale”.

Per Bruni e la minoranza, “non è più il tempo delle polemiche e delle recriminazioni” ma di “ripensare, su basi legittime e durevoli, lo sviluppo della nautica da diporto in modo da non disperdere il patrimonio che si è comunque generato in termini di servizi e di lavoro”: “Riteniamo – afferma - quindi che la strada del porto interno vada ripercorsa ricostruendo anzitutto i rapporti con la Soprintendenza e istituendo un tavolo comune per una soluzione che superi posizioni preconcette e ideologiche. Un porto è per le barche. Per niente altro. A Lecce ci sono peraltro riusciti trovando un punto di equilibrio tra tutela e sviluppo nella gestione degli spazi pubblici del centro storico”.

“Non è facile. Ma un tentativo è necessario – insistono dalla minoranza - perché la nostra città si trova schiacciata in una morsa dove non sono in ballo solo i pontili ma l’intero comparto commerciale (emblematico il caso dei dehors), invischiato in una battaglia infinita dove chi paga le conseguenze è solo il cittadino”.

“È per questo – aggiungono - che riteniamo che tutte le parti politiche della città debbano ricercare insieme una soluzione unitaria da proporre agli enti interessati. Dove potrebbe inserirsi anche l’ultima proposta del sindaco Cariddi, ma non solo. L’intera vicenda impone peraltro una riflessione più generale. Dopo la mancata realizzazione del porto turistico esterno e la decisione del Governo sui pontili, occorre chiedersi seriamente quali prospettive di sviluppo restano oggi per Otranto, non solo nel settore diportistico. Ed è una domanda – concludono - che dovremmo porci indipendentemente dalla parte politica di appartenenza perché qui si gioca il futuro della nostra città”.

I parlamentari del M5s: “Su smontaggio il sindaco elude realtà”

Sulla vicenda intervengono anche i parlamentari salentini del M5S, Donno, Mininno e Romano al Senato, Alemanno, Aprile, De Lorenzis, Donno e Nitti alla Camera: “Pur comprendendo il rammarico del sindaco di Otranto, ci stupisce la posizione da lui espressa oggi sul caso dei pontili galleggianti nel porto. Il sindaco Cariddi infatti sa benissimo che su quell’area esistono vincoli paesaggistici, architettonici e archeologici. A fronte di questo impedimento, erano stati comunque realizzati i pontili galleggianti: una 'forzatura' rispetto alla quale era stato comunque previsto l’obbligo di smontare la struttura al termine della stagione, cosa che non è avvenuta. Infine, il Comune ha anche provato a presentare delle varianti sul progetto dei pontili galleggianti, che sono state respinte due volte dal Consiglio di Stato. Oggi, dunque, mostrare stupore significa eludere la realtà dei fatti”.

“Ci dispiace – aggiungono - certamente per come si è conclusa la vicenda, ma di fronte a leggi chiare e a tutti note non si può derogare o fingere stupore. In conclusione, risulta incomprensibile l’attacco contenuto nelle dichiarazioni del sindaco Cariddi nei confronti del ministro Lezzi. Incomprensibile perché totalmente fuori luogo, fuori fuoco e rivolto a chi, il ministro per il Sud, non era competente diretto sulla materia. L’unica spiegazione plausibile è che si trattasse di una provocazione aprioristica che, proprio per la sua decontestualizzazione, si qualifica da sé. Ad ogni buon conto, siamo certamente disponibili ad avviare una interlocuzione con il ministro Lezzi al fine di finanziare, qualora vi siano progetti credibili e a norma, investimenti sul porto turistico di Otranto”.

Congedo: "Necessario colmare gap infrastrutturali. Si riapra e si riesamini il dossier"

Sulla vicenda dice la sua anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo: “Non esiste convegno, confronto, workshop in cui rappresentanti istituzionali di ogni livello e colore politico, dopo le dichiarazioni di rito sulle potenzialità inespresse, non si soffermino sulla necessità di colmare il gap infrastrutturale e logistico necessario per rendere il Salento competitivo e generare crescita e sviluppo. L’ultima in ordine di tempo è stata la presentazione del Piano di Sviluppo del Salento redatto da Confindustria Lecce alla presenza dei rappresentanti dei livelli di Governo nazionale (ministro Lezzi), regionale (presidente Emiliano) e territoriale (presidente della Provincia e sindaci della provincia di Lecce), tutti convintamente concordi nel ritenere che il Salento potrà sfruttare al meglio il suo potenziale economico e turistico solo se si interviene con investimenti mirati e tempestivi sui principali strumenti di progresso, e cioè le infrastrutture: ferrovie, aeroporti, strade e, ovviamente, porti”.

“Capita poi che, a distanza di pochi giorni, il Governo nazionale abbia la possibilità di intervenire per mettere la parola fine alla lunga telenovela dei pontili comunali nell’area portuale di Otranto. Infrastruttura oggetto di un contenzioso che ne imporrebbe lo smontaggio nei mesi invernali decretandone di fatto la fine, in considerazione della complessità dei costi, della durata, dell’impatto sull’ambiente e sull’ecosistema delle operazioni di smontaggio-rimontaggio. Eppure è noto come la carenza di porti turistici sia per il Salento un’occasione sprecata ed una condizione di scarsa competitività con Croazia, Montenegro, Grecia o Albania, nostri competitor nel Mediterraneo che su questo hanno investito molto e bene conseguendo risultati importanti”.