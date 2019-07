Tre Tac fuori uso nel Salento, polemiche sui disservizi sanitari

Il consigliere regionale di Direzione Italia, Luigi Manca, chiede all’Asl di non far pesare il disservizio sui pazienti.

“La rottura delle due Tac negli ospedali di Scorrano e Galatina, mentre è in fase di riparazione un’altra dell’ospedale di Gallipoli è sicuramente una di quelle notizie che meglio rappresentano la situazione della Sanità pugliese, specie in questo periodo di ‘nuove’ inaugurazioni”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Direzione Italia, Luigi Manca, che chiede all’Asl un intervento per non far pesare il disservizio sui pazienti salentini.

“Ben vengano – prosegue - nuovi presidi sanitari, ma continuando a mantenere efficienti quelli esistenti, specie se si tratta di strumentazione indispensabile nella diagnostica di problematiche sanitarie serie. Una Tac, sia chiaro, si può rompere e magari si potesse sapere preventivamente quando succede. Sono macchine, una buona manutenzione può essere utile, ma a volte non basta. Tutto questo, però, non può essere fatto ‘pagare’ ai pazienti”.