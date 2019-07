Espulsione di Giannone dal M5S, Minerva: "Solidarietà a chi lotta per le proprie idee"

Il presidente della Provincia e sindaco di Gallipoli commenta l'allontanamento della deputata leccese dal gruppo del M5S alla Camera.



"Il pluralismo interno è il valore aggiunto del mio partito, il Partito Democratico. Ed è proprio questo che mi spinge a esprimere la mia solidarietà all'on. Veronica Giannone, deputata salentina espulsa dal Movimento 5 Stelle per il sol fatto di aver votato - relativamente agli ultimi provvedimenti - seguendo non la semplice logica elettorale, ma ispirandosi ai valori della nostra terra e alla sua tutela.

Pur partendo da posizioni diverse, ho potuto apprezzare in questi mesi il lavoro dell'on. Giannone. Appartengo ancora alla generazione che vuole cambiare il mondo anche se il mondo non vuol essere cambiato. Ecco perché non posso concepire che qualcuno venga "emarginato" per il sol fatto di lottare per le proprie idee e per la propria terra".