Sull'aereo volano schiaffi e il Brindisi- Orio al Serio parte con un'ora di ritardo

A bordo un violento litigio tra due sorelle che non si riusciva a placare.

Due sorelle litigano arrivando alle mani e l'aereo parte con un'ora di ritardo. E 'accaduto sul Ryanair Brindisi – Orio al Serio delle 12.45 di lunedì scorso.

La vicenda è raccontata da Nuovo Quotidiano di Puglia che cita alcuni passeggeri del volo, fortemente scocciati per quanto accaduto. Le due donne, di circa 50 anni, si sono imbarcate senza problemi ma una volta preso posto sull'aereo è accaduto qualcosa e la situazione è subito precipitata.

Un diverbio acceso e dalle offese verbali si è passati in breve agli schiaffi. Tutto davanti agli altri passeggeri e al personale di bordo che ha provato a contenere l'empasse. Un litigio che si è protratto a lungo e che ha costretto il capitano a ritardare la partenza di circa un'ora.

All'arrivo allo scalo bergamasco ad attendere l'aereo c'erano anche agenti di polizia per verificare l'accaduto.