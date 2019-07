Nuova ondata di caldo africano, allerta per i soggetti a rischio: i consigli

Continua l’ondata di caldo in tutta Italia. Il Ministero della Salute prova a correre ai ripari emanando tutta una serie di raccomandazioni per la tutela di anziani e bambini, rivolte a pazienti, medici e operatori. In città situazione di allerta: nelle ore centrali della giornata (11- 18) meglio evitare di uscire sotto al sole per tutta quella popolazione di soggetti con problemi.



L’ondata di calore che sta interessando il nostro Paese ci farà subire condizioni meteorologiche estreme che torneranno a fasi alterne in questi mesi: dobbiamo abituarci a temperature elevate associate a un alto tasso di umidità. Siamo sopra i 30° e nelle ore di punta si raggiunge anche quota 38° in città. Sembra che solo lunedì 8 luglio e martedì 9 un vortice ciclonico cambierà le cose, perché potrebbe essere responsabile di una fase di maltempo in cui arriveranno i temporali, grandinate e locali trombe d’aria che dal nord si sposteranno fino al sud. Quindi le temperature potrebbero subire una flessione di 10°. Ma fino ad allora è necessario tenere bene a mente alcune raccomandazioni del Ministero della Salute, nell’interesse dei bambini molto piccoli e degli anziani, la cui termoregolazione è ridotta. Tra i soggetti fragili e in pericolo durante le ondate di caldo bisogna annoverare chi ha febbre o è in stato di malattia, chi è affetto da patologie croniche, chi assume farmaci e chi consuma droghe e alcol. Dal 2004 operativo nelle principali città italiane il “Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione”. In molti tendono a sottovalutare questo problema, ma le ondate di calore hanno effetti molto importanti sulla salute e si manifestano quando il sistema di regolazione della temperatura del nostro corpo non riesce più a disperdere il calore eccessivo. L’esposizione prolungata a temperature elevate può provocare disturbi lievi anche in soggetti sani: crampi, svenimenti, gonfiori, oppure stress da calore e colpo di calore (che sono reazioni più gravi e un po’ più rare). I soggetti più a rischio sono quelli con patologie croniche preesistenti. Il calore viene disperso attraverso il sudore, ma in condizioni fisiche ambientali estreme non basta. Con un tasso di umidità molto elevato il sudore evapora lentamente e il corpo si raffredda molto difficilmente: la temperatura corporea, quindi, può aumentare fino a valori superiori a 40 °C, danneggiando organi importanti del nostro organismo.



MALESSERE DA ONDATE DI CALORE: A CHI CHIEDERE AIUTO

Come abbiamo spiegato, le ondate di calore possono provocare problemi anche gravi nei pazienti con patologie preesistenti e in quelli più fragili. E necessario, quando sorgono i primi problemi, rivolgersi al medico di famiglia, oppure alla guardia medica nei giorni festivi e la notte. Nel caso di malore improvviso che fa temere un serio pericolo per la vita è necessario rivolgersi al 118. Nel tempo che intercorre fra la manifestazione del problema e l’arrivo dei soccorsi è necessario misurare la temperatura corporea della persona interessata, cercare di trasportarlo in un luogo fresco e ventilato, raffreddare il corpo nel più breve tempo possibile (con acqua fresca, lenzuolo bagnato, ventilando), fare bere molti liquidi ed evitare aspirina o Tachipirina.



I CONSIGLI DI SEMPRE