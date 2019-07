Dalla cucina alla reception: 11 posti di lavoro per un resort in Germania

Sono 11 le posizioni aperte nel settore turistico-alberghiero nella capitale tedesca. Diversi i profili da selezionare nell’ambito della rete EURES, dallo chef al receptionist. I candidati prescelti lavoreranno presso il Bleiche resort & spa, a solo un’ora di macchina da Berlino. Il resort si compone di 90 camere, tra cui 21 suite, 9 ristoranti, 3 piscine, saune, Hamam, Spa, cinema e una biblioteca con 15 mila libri. Il candidato ideale ha talento, è una persona affidabile e responsabile, ha una buona conoscenza della lingua tedesca.



Queste le posizioni aperte:



• Buffetier - stipendio mensile di1.800 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Deputy housekeeper – stipendio mensile di 2.068 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Chef de partie – stipendio mensile di 2.068 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Chef de rang – stipendio mensile di 2.068 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Junior Sous Chef- stipendio mensile di 2.299 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Spa-Receptionist – stipendio mensile di 1.869 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Commis de rang – stipendio mensile di 1.869 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Demichef de rang (m/w/d) – stipendio mensile di 1.806 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Deputy reception manager – stipendio mesile di euro 2.379 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Receptionist – stipendio mensile di 1.934 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco

• Housekeeping assistant – stipendio mensile di 2.033 euro. Consulta la locandina in inglese e in tedesco.



Per candidarti invia il tuo curriculum vitae alla seguente e-mail : ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de e in cc all'indirizzo mail b.greco@regione.puglia.it indicando il codice di riferimento della posizione prescelta.





tutte le informazioni sono qui