Insolita ospite a cena: ecco la volpe che mangia con il cucchiaino

Un'insolita ospite a cena che non accetta cibo se non con il cucchiaio: ecco il curioso video di Foxi, la volpacchiotta di Soleto diventata la mascotte del paese. La piccola volpe si trova in un giardino dove alcuni abitanti le hanno lasciato del cibo in scatola: l'animale però sembra ignorare inizialmente i bocconcini, accettandoli benvolentieri solo quando imboccata con un cucchiaio dal padrone di casa. Furba come i suoi simili, ma anche viziata.