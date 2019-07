Croceristi all'oscuro dell'epidemia di peste in Madagascar, Costa condannata a risarcire

La crociera "Paradiso sul mare" ha subito un pesante ridimensionamento dell'itinerario con lo stesso costo: una coppia di salentini si è rivolta a Codici



Una coppia di salentini sarà risarcita da Costa Crociere per non essere stata avvertita dell'epidemia di peste in corso in Madagascar, una delle teppe della crociera che avevano prenotato nell'ottobre del 2017. I due si sono rivolti all'associazione Codici che, con gli avvocati Stefano Gallotta e Nicolina Manes, sono risuciti a far valere le loro ragioni davanti al Giudice di Pace di Paola. I fatti risalgono all'autunno del 2017 quando i due hanno prenotato la crociera “Paradiso sul mare” a bordo della Costa NeoRiviera per il gennaio successivo. Alcuni giorni dopo la partenza la coppia ha scoperto che l'itinerario del viaggio era stato notevolmente modificato: dopo l’imbarco a Port Louis e la prima tappa alle Seychelles, la nave ha evitato tutti gli ulteriori approdi originariamente previsti in Madagascar e a St. Denis (Rèunion) sostituendoli con giorni di navigazione e da una tappa a Victoria. Questo a causa dell'epidemia di peste scatenata nell'isola e di cui .- si è appreso dopo- la Costa Crociere era a conoscenza già dall'inizio di ottobre e quindi prima che la coppia prenotasse la sua crociera all'oscuro di tutto.

Nonostante l'itinerario penalizzato la Costa non ha riconosciuto alcuna riduzione del prezzo corrisposto, pari a 5mila euro oltre servizi di bordo ma solo un inaccettabile sconto del 30% su una prossima crociera.

Il Giudice di Pace (avvocato Filardi), ritenuto palese l’inadempimento contrattuale della compagnia, essendovi stata una modifica notevolmente peggiorativa della vacanza non avendo avvisato tempestivamente i passeggeri del nuovo itinerario, ha accolto le richieste avanzate dagli avvocati Stefano Gallotta e Nicolina Manes e con sentenza del 6 giugno ha condannato la compagnia a corrispondere 4mila euro per riduzione del prezzo e vacanza rovinata, oltre interessi dalla domanda e spese legali.

L’Antitrust, pochi giorni fa, ha inflitto una multa di 2 milioni di euro alla compagnia italiana. Rea di non aver avvisato in tempo i propri clienti dell’epidemia di peste nell’isola africana.

“È una sentenza importante - commenta Stefano Gallotta, responsabile del settore Vacanze di Codici nonché responsabile di Codici Puglia - Perché, anticipando la pronunzia che ha portato alle recenti sanzioni dell’Antitrust nei confronti della compagnia italiana, riconosce per la prima volta il diritto alla riduzione del prezzo. E al risarcimento del danno da vacanza rovinata per i turisti vittime delle sfortunate crociere dello scorso anno in Madagascar. Creando un precedente giurisprudenziale favorevole per i turisti che intendano ancora far valere i propri diritti, prima che intervenga la relativa prescrizione.