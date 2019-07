Differenziata fatta male, rischio aumento Tari a Lecce: il vademecum dell'assessora

L'assessora Valli ha voluto inviare un messaggio ai leccesi ricordando quali rifiuti possono essere inseriti nell'organico.



Se la raccolta differenziata non è suddivisa correttamente, il carico di rifiuti può non essere accettato dall'impianto di compostaggio. E' ciò che rischiava di accadere ieri, quando la ditta di Manduria, che raccoglie i rifiuti di Lecce, ha ricevuto un carico di organico proveniente proprio dal capoluogo salentino. Il motivo? Oltre il 12% di quel carico non era rifiuto organico.



Per questo motivo l'assessora all'Ambiente di Palazzo Carafa Angela Valli ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza: "L’appello che rivolgo ai cittadini leccesi - scrive Valli in una nota stampa - è di fare attenzione alla qualità della propria raccolta differenziata. Nell’organico vanno conferiti esclusivamente “ resti della cucina, scarti di verdura, bucce della frutta, gusci di uova, filtri di the, avanzi di cibo, fondi del caffè, tovaglioli sporchi, cenere spenta, fiori e piccole piante secche, sughero, piccoli scarti in legno non verniciato, cartoni della pizza unti, tagliati in piccoli pezzi ”. In genere tutti i rifiuti di piccola e piccolissima dimensione biodegradabili.



Assolutamente no ai pannolini e pannoloni , che sono la prima causa di impurità per la frazione organica e per i quali sono a disposizione appositi contenitori interrati nei quali conferire: in Piazza Modena (Zona San Sabino), Foro Boario, Piazza Cardarelli (Zona Salesiani), Piazza Indipendenza (Santa Rosa), Piazza Palio, Viale Aldo Moro, Via De Pace (Zona San Guido) e Via Paolo VI, angolo Via Monsignor De Luca (imbocco super strada Lecce - Maglie), via Braccio Martello (angolo Via Trinchese). In alternativa questi rifiuti possono essere anche conferiti con la frazione del secco residuo.