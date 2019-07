"E' solo un panino al formaggio" ma era cocaina purissima: arrestato 35enne

L'uomo ha cercato di far credere ai carabinieri che quei 300 grammi di cocaina purissima fossero un semplice panino.



Ha provato a ingannare i militari che lo stavano perquisendo, ma il suo tentativo è fallito miseramente. Un 35enne originario del Gambia è stato arrestato ieri per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo era stato notato dai carabinieri della stazione di Brindisi Centr aggirarsi a piedi con fare sospetto nei pressi della stazione ferroviaria. Quando è stato fermato e controllato, risultando sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, ha subito mostrato segni di nervosismo e insofferenza.



Sulle spalle uno zainetto e tra le mani una busta di plastica di colore giallo all’interno della quale vi erano due banane e una busta di carta di colore bianco con un involucro di carta stagnola che il 35enne ha riferito contenere un panino con il formaggio. E invece all’interno della carta stagnola è stata rinvenuta una busta di plastica contenente cocaina in pietra, purissima come risultato dall’esame del narcotest.

Il cittadino gambiano, che parla correttamente la lingua italiana, non ha voluto rispondere a nessuna domanda relativa alla cocaina sequestrata del peso di 300 grammi. Nel corso delle attività di identificazione, è stato anche deferito per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Espletate le formalità di rito è stato accompagnato al carcere di Brindisi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.