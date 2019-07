Vacanza estive, Porto Cesareo al top alla classifica delle mete

Seconda su 116 come località divertente e giovanile e 19esima come località alla moda nella classifica di settore stilata dall’Osservatorio Italiano JFC delle destinazioni balneari “Panorama Turismo-Mare Italia”.



Porto Cesareo tra le mete più gettonate d’Italia, conferma il trend positivo e lusinghiero degli ultimi anni. Nella classifica di settore stilata dall’Osservatorio Italiano JFC delle destinazioni balneari “Panorama Turismo-Mare Italia”, sono state prese in considerazione ben 116 località turistiche del Belpaese, valutate secondo una serie di parametri.



La marina jonica si attesta seconda tra le località più “divertenti e giovanili” e diciannovesima come località di “tendenza e alla moda”.



Secondo JFC, gli italiani scelgono le proprie vacanze sulla base delle proprie personali esigenze prediligendo luoghi meno instagrammed e più remoti, ristorazione farm to table, relax, possibilità di vivere la spiaggia in maniera totale dalla mattina alla notte.



Il mare è la destinazione di vacanza scelta dal 53% degli italiani. In estate il 43% dei vacanzieri prenota per una settimana, il mese di luglio risulta favorito dal 28,8% delle persone e sceglie dove andare grazie alla consultazione attraverso internet con prenotazioni di booking on line (40,7%).



Porto Cesareo, alla voce “località italiana più di tendenza e alla moda”, che vede al primo posto Riccione, è 19esima e precede Portofino.



5,7 invece la percentuale che porta al secondo posto la marina jonica, dopo la vicina Gallipoli, come “più divertente e giovanile” confermando l’evidente crescita dell’indice di gradimento da parte del popolo dei vacanzieri.