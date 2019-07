Caldo africano fino a 37°, ma in arrivo una breve tregua

Ancora molto caldo per 24 ore, poi breve tregua, ma solo temporanea. Continua il gran caldo e il bel tempo. Temperature in aumento con massime comprese tra 30 e 37°, minime sui 21-25°. Vento settentrionale con rinforzi soprattutto sul settore centro orientale. Mari: mosso l’Adriatico, poco mosso lo Ionio.

Domani giornata ancora all’insegna del caldo e del bel tempo. Qualche nuvola si affaccerà sul settore settentrionale e soprattutto sull’ovest tarantino, ove su zone di confine o oltre confine potrò verificarsi qualche scrocio di pioggia. Vento variabile sul comparto ionico, con i soliti rinforzi da Nord su quello adriatico e zone interne. Mari: quasi calmo lo Ionio, poco mosso l’Adriatico.

Venerdì sempre bello e abbastanza caldo, anche se con temperature in lieve flessione. Vento settentrionale con rinforzi soprattutto sul settore centro orientale. Mari: mosso l’Adriatico, poco mosso o quasi calmo sotto costa lo Ionio.

L'anticiclone africano resta in gran forma e nel corso del fine settimana tenderà a spanciare ulteriormente verso levante interessando con maggiora enfasi anche la Puglia, soprattutto centro-settentrionale in una prima fase.

Il TEMPO sul Salento non subirà variazioni, restando all'insegna del sole e della stabilità atmosferica.

Il VENTO sarà debole variabile, con tendenza a disporsi da S e a registrare moderati rinforzi.