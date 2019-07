In kayak 105 km di mare aperto: l'ultima impresa di Purgato

Il magistrato con la passione per lo sport è riuscito nell’intento di percorrere Corfù-Otranto col suo kayak: oltre venti ore di navigazione tra meteo incerto, mare mosso e fatica.

Non era una sfida facile quella che si apprestava ad affrontare Simone Purgato, magistrato bolognese 55enne con la passione per lo sport e l’avventura. Eppure dopo una notte difficile, una traversata di 105 km da Corfù ad Otranto e condizioni meteomarine complicate, Purgato segna la sua nuova impresa, approdando attorno alle 19 nella città dei Martiri.

Stremato dalla fatica ma allo stesso tempo galvanizzato dalla nuova impresa, Purgato si gode un successo che arriva due anni dopo la traversata di 80 km sulla rotta Albania-Otranto: è partito questa notte da punta Agios Stefanos (Santo Stefano) a Corfù, scortato da un gruppo di amici e assistenti a bordo di un natante, col suo kayak e scarse condizioni di visibilità.

Il momento più complicato della traversata è arrivato a metà percorso, quando Purgato, per via delle condizioni del mare, è caduto due volte in acqua: non si è arreso, ma è risalito sul kayak, cercando di riprendere ritmo e di ritrovare l’energia necessaria, nonostante una spalla irrigidita dallo sforzo.

E così, dopo 105 km, attorno alle 19, ha toccato Capo d’Otranto, concludendo questa nuova sfida, con cui ha voluto idealmente festeggiare il proprio compleanno: dopo aver raggiunto l’obiettivo, il magistrato è stato caricato a bordo dell’imbarcazione che ha fornito l’assistenza in tutto il viaggio, venendo scortato fino a destinazione, dove si rifocillerà.