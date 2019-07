Insulti e bestemmie per il Rosario in diretta Facebook: raffica di denunce

L’iniziativa di un parroco è stata oggetto di insulti e commenti volgari.

Insulti al parroco che recita il Rosario in diretta Facebook e fioccano le denunce per diffamazione aggravata. La singolare storia arriva da Latiano, nel brindisino, dove il parroco di San Giuseppe Lavoratore, aveva iniziato un appuntamento di preghiera facendo ricorso ai social network, ovvero la recita del rosario attraverso Facebook con l’obiettivo di raggiungere le persone impossibilitate a raggiungere la chiesa.

Tantissime sono state le visualizzazioni della diretta, così come i commenti: tra questi centinaia i commenti tra i quali sono emersi anche insulti, sfottò, bestemmie, che hanno turbato un momento di riflessione e di preghiera collettiva.