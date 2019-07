Ruba in un'abitazione ma viene visto: rintracciato topo d'appartamento

Nei guai un 28enne, che si era introdotto in un’abitazione riuscendo a rubare 500 euro.

Ruba in un’abitazione ma viene visto e segnalato ai carabinieri, che lo hanno arrestato: finisce in manette un 28enne, Daniele Crusi, beccato dai carabinieri dopo il colpo nella notte a Casarano. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva sottratto 500 euro dalla casa presa di mira ma la sua presenza non era passata inosservata, tanto che la vittima del furto lo aveva intravisto, avvertendo i militari.