Xylella e oleandri, le strategie del Comune e della comunità scientifica

Si è tenuto quest’oggi a Palazzo Carafa un incontro per individuare le soluzioni e le strategie sul fronte della xylella urbana, quella degli oleandri.

Una strategia complessa che coinvolge gli ambiti tecnici e scientifici in aggiunta all’avvio di un nuovo censimento di tutte le essenze affette da fitopatie, questo il risultato delle lunga riunione del tavolo tecnico intersettoriale svoltosi presso la sede municipale leccese alla presenza dell’assessore all’Urbanistica, Rita Miglietta, e dell’assessore all’Ambiente, Angela Valli.

La riunione convocata da Palazzo Carafa si è conclusa alle 11 di questa mattina e ha avuto come obiettivo primario l’individuazione delle soluzioni e delle strategie condivise da applicarsi sul nuovo fronte apertosi nella guerra alla Xylella urbana, quello degli oleandri.

All’incontro hanno preso parte tutti i firmatari del protocollo d’intesa per la programmazione del Verde: l’Ordine degli Agronomi, rappresentato dal presidente Rosario Centonze, la Fondazione Orto Botanico, rappresentata da Teodoro Semeraro e da Afro Carpentieri, l’ARIF, rappresentato dal responsabile del demanio forestale Luigi Melissano, i dirigenti comunali del settore Urbanistica e Ambiente e i responsabili degli uffici Verde Pubblico e Parco di Rauccio.

È stato messo a punto un programma di interventi in virtù del quale proseguiranno le attività di potatura degli oleandri e, al contempo, verrà avviato un censimento di tutte le essenze arboree affette da fitopatia, con particolare attenzione ai casi di Xylella.

Parallelamente, nel corso della riunione, è stato stabilito di avviare una nuova interlocuzione con la Regione Puglia attraverso l’agenzia ARIF e tesa all’individuazione e alla condivisione di un processo di monitoraggio del rischio, sia in termini di incolumità e sicurezza dei cittadini relativamente ai pericoli di cedimenti e cadute di rami e piante arboree, sia in termini più scientifici legati alle caratteristiche della fitopatia e relativi alla salute e al decoro delle stesse essenze.

Novità assoluta, infine, la predisposizione di un progetto di formazione rivolto a tutti gli operatori, da svilupparsi in collaborazione con l’Ordine degli Agronomi e con il supporto della stessa agenzia regionale e con l’obiettivo di adeguare le tecniche di manutenzione del verde alle varie fitopatie presenti sul territorio, con particolare riferimento al batterio Xylella.