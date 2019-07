Accusa malore al mare e muore sotto gli occhi degli altri bagnanti

La tragedia si è consumata in queste ore a Santa Maria al Bagno, nella zona delle Quattro Colonne.

Tragedia in mare: a Santa Maria al Bagno, un anziano, originario di Galatone, Oreste Colopi, ha accusato un malore, morendo sotto gli occhi degli altri bagnanti.

L’uomo, da tempo residente a Milano, stava trascorrendo una tranquilla giornata nelle acque della marina di Nardò, cercando refrigerio, quando mentre si trovava nella zona delle Quattro Colonne, ha accusato un malore.

Ad accorgersi per primi sono stati gli altri bagnanti che hanno visto il corpo dell’uomo galleggiare e hanno lanciato l’allarme. Trascinato a riva, sono iniziati i tentativi di rianimazione, con l’arrivo del personale del 118. Purtroppo per l’uomo, però, non c’è stato da fare. È il terzo caso di morte in mare in pochi giorni.