Di Gioia lascia di nuovo: si dimette l'assessore regionale all'Agricoltura

Con una lettera protocollata oggi lascia la Giunta per la seconda volta in sei mesi.



L'assessore regionale all'Agricoltura Leonardo Di Gioia ha nuovamente rimesso le deleghe nelle mani del presidente Michele Emiliano. La decisione è stata ufficializzata con una lettera di poche righe inviata oggi con decorrenza dal 5 luglio per poter “partecipare a due audizioni presso la Camera dei Deputati per conto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni su questioni agricole in programma mercoledì”. La missiva si conclude con un ringraziamento ad Emiliano per il ruolo affidato negli ultimi anni e per l'affetto dimostrato.

Di Gioia, che si era già dimesso sei mesi fa, sembra che non abbia gradito le recenti nomine all'Arif ma il suo ruolo era già stato oggetto di critiche interne al centrosinistra che non aveva gradito l'appoggio dato ad un candidato della Lega alle ultime elezioni Europee.